Волгоградцам разрешат посетить «Шолоховскую весну» на Дону

28-30 мая 2021 года в станице Вешенской Ростовской области, на побережье верхнего Дона снова состоится ежегодный фестиваль «Шолоховская весна», посвящённый 116-летию Михаила Шолохова. Если в прошлом году в это время вовсю свирепствовал ковид, в этот раз фестиваль состоится и примет не только местных жителей, но и гостей из других регионов. Все любители творчества писателя и те, кому интересна культура донского казачества, могут принять участие в этом мероприятии.

На фестиваль съезжаются не только наши соотечественники, но и гости из-за рубежа. И, конечно, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, актеры театра и кино. В программе праздника – концертные выступления, конкурсы, ярмарка мастеров, фейерверк.

Чтобы добраться до места проведения фестиваля, жители Волгограда и Волгоградской области могут приобрести индивидуальный тур, которые предлагают турфирмы. Обойдется он в 1800 рублей, поездка включает в себя не только программу празднования «Шолоховской весны», но и услуги экскурсовода. Самостоятельно до станицы Вешенская жители Волгограда могут добраться микроавтобусом, который отходит ежедневно в 20:30 с «Центрального Автовокзала». Билеты можно приобрести даже онлайн на сайте автовокзала. Автобус прибывает на место в 01.30, поэтому лучше заранее забронировать место в гостинице. Ну или отправиться в самостоятельное путешествие на автомобиле.

На сегодняшний день, по данным официального портала Правительства Ростовской области, туристам, прибывающим из других регионов РФ, предъявлять тест ПЦР и оставаться на карантине не нужно. Въехать на территорию Ростовской области можно всеми видами транспорта. Особых ограничений нет. Во всех общественных местах обязательно носить маску и соблюдать дистанцию.