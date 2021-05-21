В Волгограде на 300 рублей увеличат пособие на погребение

Похороны подорожали, вырастет и компенсация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцев давно не удивляет, что жизнь дорожает каждый день. Но дороже стали и похороны. Поэтому размер социального пособия на погребение в Волгограде планируют увеличить в соответствии с законодательством на 4,9% или на 300 рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в городской Думе, внесен соответствующий проект об индексации компенсационных выплат на погребение. После его принятия депутатами, волгоградцы будут получать на погребение родственников 6424,98 рубля вместо 6124,86.

- Согласно проекту, стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых за счет средств федерального бюджета, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, определена в размере 6424,98 рублей, - сообщили в гордуме.

А вот похоронщикам региональный бюджет с 2021 года будет компенсировать несколько большую сумму - 6500 рублей.

Напомним, перечень гарантированных услуг на погребение утвержден федеральным законодательством. Их стоимость индексируют каждый год. Компенсацию близким умершего выплачивает федеральный или региональный бюджет. Но сумма на практике составляет менее 10% реальных затрат на похороны в Волгограде.