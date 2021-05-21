Волгоградца на год посадили в тюрьму за пьяное вождение

Быковский районный суд приговорил 60-летнего Сергея Ильина к 1 году 2 месяцам тюрьмы за пьяное вождение. Срок реальный: за нарушение закона мужчина отправился в колонию общего режима. его также лишили водительских прав на 3 года. Напомним, водителям, пойманным пьяными за рулем дважды и более раз, предусмотрено лишение свободы.

- 7 января 2021 года Ильин управлял автомобилем, двигаясь по дороге в Приморске. При этом ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но должных выводов для себя не сделал, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Поэтому прокуратура настояла на строгом наказании. Добавим, что приговор вступил в законную силу и со скамьи подсудимых Ильин отправился за решетку.