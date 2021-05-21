Юных волгоградок бесплатно научат играть в футбол

Волгоград - один из пяти городов, где откроется футбольная школа для девочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбол – игра не только для мальчиков. Некоторые юные барышни бьют по воротам не менее точно своих сверстников-мальчиков. Девочек, которые любят гонять мяч и желают попасть в настоящую футбольную команду, научат этим навыкам совершенно бесплатно. В Волгограде запускают один из спортивных проектов Российского футбольного союза - "Мы в игре".

Бесплатная программа, поддерживаемая РФС, Детской футбольной академией GirlPower и Adidas, предназначена для девочек от 5 до 12 лет. Не важно, какой спортивный опыт у девчонок был до этого. Было бы желание. Как говорят организаторы, проект направлен на развитие и популяризацию женского футбола, а также создание крупнейшей женской футбольной школы в России.

- Программа призвана привлечь девушек к футболу и продемонстрировать, что футбол - это отличный способ найти друзей, укрепить здоровье, развить важные качества характера и, наконец, просто наслаждаться игрой, - говорит руководитель Департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Начало обучения запланировано на 5 июня в пяти городах, в том числе и у нас. Этот вид спорта представлен в Волгограде очень скромно. Есть женские футбольные секции по мини-футболу, проводятся турниры, но практически нет условий для дальнейшего продвижения спортсменок.

Известно, что все тренировки будут проходить в центре Волгограда на поле стадиона "Динамо", ул. Новороссийская, 2. Научат всем хитростям футбольного мастерства квалифицированные тренеры. Они уже прошли обучение. Тренироваться можно будет 1, 2 или 3 раза в неделю, расписание обсудят на первом занятии с теми, кого примут в школу.

Как попасть на тренировку

Нужно зарегистрироваться на первую тренировку на сайте http://mivigre.rfs.ru/volgograd