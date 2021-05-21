Волгоградских родителей призывают уберечь детей от падения из окон

Дети не умеют летать! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Случаи выпадения детей из окон в России участились, сообщают в Следственном комитете РФ. Чаще всего любознательные мальчики и девочки страдают из-за беспечности родителей, которые оставляют свои чада в комнатах одних и с легким доступом к подоконникам. В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области ранее сообщали об аналогичных случаях. По всем фактам проводятся поверки. А в Волгограде усилена профилактическая акция «Ребенок в доме – закрой окно!».

Напомним, только в 2021 года три ребенка из Волгограда едва не убились, выпав из окон многоэтажек. Первый случай произошел 4 мая: 4-летний малыш остался без присмотра взрослых, залез на подоконник и сорвался с высоты второго этажа. 15 мая сразу двое ребятишек: 2-летняя девочка выжила, упав с 5 этажа, а 7-летния мальчик – с 3-го. Все чудом остались живы, но получили тяжелые увечья. Переломы, травмы черепа, сотрясения, ушибы. Всего этого можно было избежать, будь родители более внимательны к своим детям.

- Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, установлена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей следственными органами СК России устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, - прокомментировали в федеральном следкоме.

Взрослым напоминают: стоит позаботиться об ограничении доступа к подоконникам. Москитная сетка спасает только от насекомых, она не выдерживает веса детей! Специальные фиксаторы (замки) позволят обезопасить ребенка от травм и спасти ему жизнь.