Пункты сбора подписей за референдум о времени открыли в Городище и Камышине

Сторонники местного времени хотят окончательно разрешить вопрос о часовом поясе, по которому будут жить волгоградцы. Фото: Олег УКЛАДОВ

До последнего в третьем по величине городе Волгоградской области Камышине не было пунктов сбора подписей в поддержку проведения второго референдума о времени. Точка, где будут волонтеры, все же появилась, но она будет временной. А в Городище пункт сбора подписей за референдум 2021 открылся уже на постоянной основе.

Как сообщили «КП-Волгоград» члены инициативной группы по проведению референдума о времяисчислении, первая точка сбора подписей в Камышине пока будет работать на временной основе в субботу. Камышан ждут 22 мая 2021 года с 16.00 до 19.00 у магазина «Радеж» на остановке «Октябрьская» (Бухта).

В Городище волонтеры будут ждать желающих поставить подпись за проведение нового референдума о времени каждый день в магазине Ритейл на улице Гагарина, 6. График работы в будни - с 10 до 16 часов, в выходные - с 10 до 15 часов.

Еще один пункт откроется на два дня 21 и 22 мая в Волжском. Волонтеры будут работать с 10 до 14 часов у входа в гипермаркет Магнит на улице Логинова, 2 «б».

До конца мая волонтерам нужно собрать более 40 тысяч подписей, чтобы референдум состоялся. За первые 8 дней поддержали его чуть более 16 тысяч волгоградцев. Из-за майских праздников отведенный облизбиркомом на сборы 35-дневный срок сократился на треть.

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