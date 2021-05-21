Жара и ветер: МЧС предупреждает волгоградцев о риске пожаров на уик-энд

Уик-энд в Волгограде будет жарким. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Май радует волгоградцев хорошей погодой: выходные многие проводят за городом – приводят в порядок дачи, выезжают в область к родственникам, отдыхают на природе. Этот уик-энд тоже обещает быть жарким. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, 22 мая температура в некоторых районах поднимется до +33 градусов. Вместе с этим МЧС предупреждает о высоком риске пожаров в юго-восточной части области.

- Температура воздуха в регионе ночью +10...+15º, днем +24...+29º, местами до +33º. В Волгограде ночью ожидается +13...+15º, днем +28...+30º, - рассказали синоптики.

Осадков не будет, но теплый день немного испортит сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Волгоградцам напоминают: с 18 мая в регионе введён особый противопожарный режим. Людям запрещается разводить костры, сжигать мусор, заезжать в лесные массивы на машинах (подробности).