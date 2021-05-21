Жильцов аварийных домов переселят в 500 квартир на юге Волгограда

Жителей аварийных домов в Волгограде продолжают переселять в новые квартиры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Только на минувшей неделе новоселами стали 16 семей: они переехал в Красноармейский и Краснооктябрьский районы. Регулярно власти на конкурсной основе отбирают застройщиков, которые передают муниципалитету жилье. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии выбраны поставщики 500 квартир в южной части Волгограда.

- Всего в рамках очередной партии закупок муниципалитет приобретет 391 однокомнатную, 84 двухкомнатных, 22 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиры, расположенных в новостройках на юге города, - сообщили в администрации города-героя.

Отметим, что квартиры со всеми необходимыми удобствами: помимо чистовой отделки обустроены санузлы, плиты. Благодаря нацпроекту, ключи от нового жилья получили порядка полутора тысяч волгоградцев. Это касается не только собственников, но и тех, кто проживает на условиях соцнайма.