В Ворошиловском районе Волгограда 22 мая перекроют дорогу

Улицу перекроют на весь день. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградцев в субботу приглашают очутиться на улицах старого Царицына и увидеть, как жили наши предки сотню лет назад. Арт-пространство «Зацарицынская весна» развернется в Ворошиловском районе на улице Академической, которая станет на время пешеходной. А автомобилистам в течение всего дня 22 мая 2021 придется искать другие пути. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, дорогу на улице Академической перекроют на время подготовки и проведения интерактивного мероприятия. Ограничения движения будут действовать в границах улиц Рабоче-Крестьянской и Циолковского 22 мая 2021 года с 7.00 до 21.00.

- Автовладельцев просят заблаговременно убрать свой транспорт с проезжей части автодороги, - подчеркивают в мэрии.

Учтите, современный автомобиль не впишется в инсценировку жизни старого Царицына, поэтому брошенные машины увезет эвакуатор. Объехать закрытый участок улицы Академической 22 мая можно будет по улицам Циолковского, Рабоче-Крестьянской, Баррикадной и Огарева.