На долгострой на юге Волгограда вышел новый застройщик

Стройку должны завершить в 2023 году. Фото: АВО

Десятилетний 14-этажный долгострой на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда будет доводить до ума новый застройщик. Все необходимые процедуры по смене строительной организации уже завершены. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной инспекции государственного строительного надзора, строители ООО «Монумент Плаза» уже вышли на объект. После ввода дома в эксплуатацию получат долгожданные квартиры 44 семьи обманутых дольщиков. Завершить строительство должны во втором квартале 2023 года.

- Определением Арбитражного суда Волгоградской области в рамках рассмотрения банкротного дела ООО «Инвестволгстрой» удовлетворено заявление ООО «Монумент Плаза» о намерении стать приобретателем права аренды земельного участка и находящегося на нём объекта незавершенного строительства, - сообщили в региональной инспекции госстройнадзора.

Чтобы стимулировать нового застройщика, региональные власти предоставили ему субсидию на подключение к инженерным сетям и землю под собственный проект.

Напомним, строительство 14-этажного дома стартовало еще в 2010 году. Первым застройщиком стало ООО «Волгстрой плюс», но выполнило лишь 8% работ. Спустя год стройку заморозили в первый раз. После стройку выкупило ООО «Инвестволгстрой», но и эта компания «заморозила» объект на 15% готовности.