Кинотеатр в Волгограде поймали на ковидных нарушениях

Между сеансами должна быть пауза в 30 минут. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Волгограде санитарные врачи поймали кинотеатр «Мори Синема» на невыполнении антиковидного предписания. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, ранее сотрудники ведомства обследовали помещения кинотеатра и потребовали введения дополнительных санитарно-противоэпидемических мер. Но повторная проверка показала, что промежуток между сеансами остался вдвое меньше положенных 30 минут, нет регулярной дезинфекции поверхностей автоматов по продаже билетов. Теперь «Мори Синема» грозит штраф по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ.

- Управление начало процедуру привлечения юридического лица к административной ответственности, - сообщили в Роспотребнадзоре.

После того, как санитарные врачи оформят протокол, материалы административного дела направят для рассмотрения в суд. Именно он определит размер штрафа, которое заплатит кинотеатр.