Из Москвы в Волгоград задерживаются два самолета из-за неполадок в системе «Аэрофлота»

Десятки пассажиров застряли в аэропорту Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В полдень 21 мая в Волгограде должен был приземлиться самолет «Аэрофлота» из Москвы. Но рейс задерживают уже на три часа. Тут же в аэропорту Гумрак объявили, что задерживается на два часа и второй рейс, вылет которого был запланирован на 17.45. В авиакомпании поясняют ситуацию неполадками в системе регистрации пассажиров.

- Один рейс авиакомпании Аэрофлот задерживается с вылетом из Шереметьево до 14.00. Планируемое время прибытия борта в Волгоград - 15.45. От нас в столицу он вылетит в 16.30 (ориентировочное время). Также задерживается рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был по расписанию приземлиться в Волгограде в 16.45. Прибытие этого судна ожидается в 18.40, а вылет из Волгограда перенесли на 19.45, - уточили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Как выяснилось, задержки в рейсах авиакомпании сегодня идут по всем направлениям.

- В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов, - пояснили ситуацию в авиакомпании. – «Аэрофлот» приносит пассажирам извинения за неудобства, и убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов.