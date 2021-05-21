16 миллионов за нерабочую канализацию: под Волгоградом чиновника поймали на сговоре с коммерсантом

Чиновник подписал акты, хотя работы подрядчик не сделал. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На заместителя главы Николаевского района Волгоградской области завели уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Этот чиновник подписал подрядчику все акты, тот получил более 16 миллионов бюджетных рублей, только работы не выполнены по сей день.

Как рассказали «КП-Волгоград» областной прокуратуре, в ноябре 2019 года администрация района подписала контракт с фирмой на реконструкцию сетей канализации, канализационной насосной станции по улице Мира в Николаевске и напорного канализационного коллектора селе Очкуровка Николаевского района. На эти цели в бюджете было предусмотрено более 16 миллионов рублей. Срок исполнения работ по контракту – 20.12.2019-го. Но уже в конце того же ноября 2019-го первый заместитель главы района Александр Афанасьев, который должен был контролировать исполнение контракта, подписал подрядчику все акты выполненных работ. На недоделки он «закрыл глаза».

- А спустя полтора месяца государственное экспертное учреждение выдало отрицательное заключение. До настоящего времени условия дорогостоящего, более того, уже оплаченного, контракта не исполнены, - уточняют в СУ СК по региону.

Надо отметить, что деньги на эти работы выделялись на условиях софинансирования в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области».

Сейчас расследованием этого уголовного дела занимается Николаевское МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области. Прокуратура держит на контроле ход следствия.