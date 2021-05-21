Воды нет, грязь и мусор: волгоградка морила голодом 10-летнюю дочь

Девочка жила в условиях полной антисанитарии, а ее мать пила и приглашала собутыльников. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

45-летняя жительница Советского района уже не раз попадала в поле зрения инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних. Женщина выпивает и совсем не заботится о своей 10-летней дочери. Когда инспекторы в очередной раз нагрянули к ней с проверкой, ужаснулись: в квартире царит полная антисанитария. На этот раз на волгоградку завели уголовное дело, а девочку отобрали. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- Женщина нигде не работает, при этом регулярно злоупотребляет спиртными напитками и приглашает в квартиру сомнительных личностей. О ребенке не заботится. Их однокомнатная квартира находится в антисанитарном состоянии, за неуплату была отключена вода; не было полноценного места для сна и отдыха для школьницы, - описывают ситуацию в региональном Главке.

Надо сказать, что семью поставили на учет еще в прошлом году. За год женщину не раз мать привлекали к административной ответственности. На какое-то время она исправлялась, но с февраля 2021 года вернулась к прежнему образу жизни.

- Теперь дознаватели отдела полиции №6 Советского района Волгограда завели уголовное дело за неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию своей дочери. Девочка сейчас находится в социально-реабилитационный центр, с ней работают психологи. Полицейские собирают материал для решения вопроса о лишении волгоградки родительских прав, - уточняют в полиции.