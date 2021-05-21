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Общество21 мая 2021 9:57

Молодые деревья, освещение и тротуары: в Волгограде обновят площадь Чекистов

Муниципалитет ищет подрядчика на проведение работ по реконструкции сквера
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Так будет выглядеть сквер после реконструкции. Фото администрации Волгограда.

Так будет выглядеть сквер после реконструкции. Фото администрации Волгограда.

На сайте Госзакупок появился тендер на реконструкцию сквера на площади Чекистов в Волгограде. Мэрия ищет подрядчика, который полностью обновит эту территорию. Потратят на это более 22 миллионов рублей, как уточняют в администрации Волгограда – «деньги выделены из вышестоящего бюджета».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, за эти деньги в сквере обновят пешеходные дорожки, смонтируют новое освещение, установят новые лавочки и урны.

- Подрядчик уложит более 3500 квадратных метров нового тротуарного покрытия, при этом гранитный бордюр останется. Усовершенствуют и систему освещения – в сквере появится порядка 150 новых светильников. Также поставят 20 новых скамеек и лавочек с урнами, а для украшения и создания в нем атмосферы «старины» будут установлены парковые диваны с чугунными ножками. А чтобы все это сберечь, в сквере установят 24 камеры видеонаблюдения, - уточняют в администрации Волгограда.

Ну и, конечно, сделают озеленение. Обещают высадить 80 деревьев и более трех тысяч кустарников.

- В парке высадят березы, сосны, рябину, ели, клены, барбарис, можжевельник, спирею и другие насаждения – всего 15 видов. Также на территории обустроят розарий. Для ухода за зелеными насаждениями смонтируют порядка 15 тысяч погонных метров поливочного водопровода, - добавляют в администрации.

Уточняя, что эти работы предусмотрены в рамках первого этапа реконструкции. В общей же сложности площадь благоустройства парка в Ворошиловском районе составит более 15 000 квадратных метров.