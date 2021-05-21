В Волгограде 23 мая пройдет шахматный фестиваль

Любителей шахмат приглашают на фестиваль. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В воскресенье, 23 мая 2021 в Комсомольском саду в центре Волгограда развернутся шахматные баталии. Это будет не просто турнир, а большой шахматный фестиваль «Всей семьей за одной игрой». Любителей шахмат ждут в парке с 15 до 20 часов. Волгоградцам предложат решить шахматные задачи и поучаствовать в блиц-турнире, мастера проведут сеанс одновременной игры, а юные интеллектуалы смогут сразиться гигантскими фигурами. Для тех, кто с шахматами совсем не знаком, проведут вводное занятие. Вход для всех свободный.

- Порядка сорока партий можно будет разыграть одновременно, так что приходите, фигур хватит на всех, - говорят организаторы. – Плюс к этому по всему парку мы развесим шахматные задачки, которые можно будет решать как в одиночку, так и совместным мозговым штурмом.

В Комсомольском саду ждут всех на большой праздник шахмат, мысли и вдохновения.