Выше 30 градусов: в Волгоградскую область возвращается жара

Доставайте панамки и запасайтесь водой - будет жарко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После небольшой передышки в виде дождя в Волгоградскую область возвращается жара. Уже завтра, 21 мая в регионе столбик термометра поднимется до +30 градусов, а местами и выше. Возвращается и высокая пожароопасность, о чем предупреждают в региональном МЧС.

По данным Волгоградского Гидрометцентра, завтра, 21 мая, в области ожидается переменная облачность. Осадков в ближайшие дни больше не предвидется. Сильного ветра тоже не будет. Хотя в соседней в Астраханской области МЧС выдало предупреждение об очередном шквалистом ветре, который не исключено вновь накроет город пыльной пеленой.

В Волгограде же погода будет почти, как в пустынях: ночью холодно, днем – пелко.

- Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +24...+29º, местами до +33º. В Волгограде не слаще:: ночью +13...+15º, днем +28...+30 градусов, - сообщают в Волгоградском ЦГМС.