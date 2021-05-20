Самолет из Волгограда в Краснодар не смог улететь из-за поломки

Перед взлетом в самолете обнаружили техническую неисправность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В волгоградском аэропорту застряли 49 пассажиров. Люди должны были еще днем 20 мая улететь в Краснодар, но в последний момент в самолете обнаружили неисправность. Взлетать ему не разрешили и рейс отложили на четыре часа.

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе воздушной гавани, самолет Superjet авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из Волгограда в 14.55. Из-за технических неполадок борт оставили в аэропорту. На данный момент 49 пассажиров, которые должны были лететь этим лайнером, перемещены в здание терминала.

- Из Ростова-на-Дону уже вылетел в Волгоград резервный самолет авиакомпании. Его прибытие ожидают в 20.30. А в 21.10 он отправится в Крансодар, - соою=бщили в волгоградском аэропорту.

Надо сказать, что в последние дни с самолетами, которые вылетают из волгоградского аэропорта, происходит что-то неладное. Буквально неделю назад произошло сразу два инцидента с самолетами авиакомпании «Победа», направлявшихся из Волгограда в Москву: у одного зафиксировали проблемы с двигателем уже в воздухе, у второго в полете треснуло лобовое стекло.