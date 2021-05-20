В Волгоградской области планируют упразднить 3 районных суда

В трех судах области слишком мало рассматриваемых дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области могут упразднить 3 районных суда - Ольховский, Краснослободский и Чернышковский. Эту инициативу в региональный парламент внес председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов. В случае принятия законопроекта, полномочия трех судов будут перераспределены между другими районами. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ, ведение вопросов Краснослободского суда предлагается передать Среднеахтубинскому, Ольховского – Иловлинскому, Чернышковского – Суровикинскому.

Основной причиной упразднения судов является низкая нагрузка по рассмотрению дел, которая ниже среднеобластных показателей. Даже сокращение штата не исправило ситуацию. В 2020 году среднеобластной показатель составлял 57,9 дела на одного судью. В Краснослободском суде этот показатель был равен 52,7 дела, в Ольховском – 59,3 дела, в Чернышковском – 48,8 дела. При этом уменьшать штат уже невозможно. Если в Краснослободском районе остались 3 судьи, то в Ольховском и Чернышковском – по 2. Это нарушает требования Конституции и Уголовно-процессуального кодекса о рассмотрении дел коллегией из трех судей.

Если законопроект будет принят, то в Ольховке и Чернышковском будет образовано судебное присутствие Иловлинского и Суровикинского судов соответственно. В пояснительной записке отмечается, что упразднение не повлечет ограничения деятельности по осуществлению правосудия и не нарушит стабильности судебной системы региона. По расчетам Управления Судебного департамента на реализацию законопроекта потребуется 2,5 миллиона рублей.

Однако решение по инициативе в Федеральном законе не может принимать регион. Проект документа областной парламент направит в Государственную думу. А заключение по нему, в случае одобрения депутатами, сделает правительство России.