17 колото-резаных ран: 30-летнего камышанина подозревают в убийстве приятеля

Мужчина уверял следователей, что лишь оборонялся. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В больнице города Камышина Волгоградской области 15 мая скончался 48-летний мужчина. В стационар он поступил буквально изрезанный ножом – медики насчитали на его теле 17 колото-резаных ран. Как сообщил «КП-Волгоград» заместитель руководителя СО по Камышин регионального СУ СКР Владислав Чернышев, подозреваемый в убийстве задержан. Суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей. А причиной столь зверского убийства стал банальный бытовой конфликт разгоряченных алкоголем мужчин.

- Мотивом к расправе над потерпевшим стал бытовой конфликт, возникший в ходе распития спиртных напитков. Подозреваемый схватил нож и нанес им 17 колото-резаных ран в различные части тела, половина из которых оказались проникающими, - рассказал Владислав Чернышев.

Раненого сразу доставили в больницу, но усилия медиков оказались безуспешными. Камышанин вскоре скончался. Установили личность подозреваемого в убийстве быстро, следователи и полицейские сработали оперативно. 30-летний приятель погибшего уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так что уже через несколько часов его задержали бойцы Росгвардии. На допросе мужчина признал, что нанес множество ран своему приятелю, но пытался убедить следователей, что делал это в целях обороны.