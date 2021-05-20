Стало известно новое расписание авиарейсов Волгоград – Москва

Авиакомпания "Россия" будет выполнять пять рейсов в день из Волгограда в столицу и обратно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Авиакомпания «Россия», которая с 1 июня запускает регулярные перелеты из Волгограда в Москву, сегодня, 20 мая, опубликовала расписание авиарейсов. Как сообщает перевозчик, полеты по данному маршруту он будет выполнять пять раз в день.

- Согласно расписанию, из Москвы в Волгоград самолеты будут отправляться в 02.00, 07.00, 10.00, 14.55 и 17.35. В Волгограде они будут соответственно в 04.00, 08.45, 11.55, 16.45 и 19.30. В обратном направлении – из Волгограда в столицу – запланированы рейсы в 07.50, 09.45, 12.50, 17.45 и 20.20. Самолеты прибывают в Москву в 09.45, 11.40, 14.50, 19.50 и 22.10 соответственно, - уточняют в авиакомпании «Россия».

Отметим, что полеты будут осуществляться на воздушных судах отечественного производства Superjet 100. Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров. 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом.

В компании также напоминают, что с 31 мая «Россия» начинает выполнять рейсы в Волгоград из Санкт-Петербурга.

- Будет один рейс в день: вылет из Пулково в 19.10 с прибытием в Волгоград в 21.40. Обратный рейс отправится из Волгограда в 22.40, в северную столицу будет прибывать в 01.05 следующих суток, -сообщают в компании.