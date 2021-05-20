Принято решение открыть в Волгограде пришкольные лагеря

Более 18 тысяч детей готовы принять пришкольные лагеря Волгограда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Этим летом в Волгограде все-таки откроют пришкольные лагеря. Коронавирус хоть никуда не делся, но уже не так агрессивен, поэтому ограничения снимают, и жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Всего этим летом в Волгограде будет работать 121 пришкольный лагерь. В некоторых заведениях уже ведут подготовку к летней оздоровительной кампании.

- Перед открытием все помещения обработают дезинфицирующими средствами, также будут использоваться специальные лампы для обеззараживания. А детям ежедневно при приеме в лагерь будут измерять температуру тела, - уточняют в мэрии Волгограда.

Смены будут разные – от 5 до 18 дней на выбор. Всего пришкольные лагеря Волгограда смогут принять более 18 тысяч детишек.

- Места в пришкольных лагерях предоставляются всем желающим. Тем родителям, кто решил отправить ребенка в пришкольный лагерь, следует обращаться к руководству своего образовательного учреждения, - добавляют в администрации города.