В Волгоградской области сломался поезд, направлявшийся из Перми в Крым

Поезд остановился из-за неисправности автомотрисы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Поезд, который ехал по маршруту «Пермь-Симферополь» сегодня, 20 мая, внезапно остановился на перегоне Соломатино – Зензеватка (это в Ольховском районе Волгоградской области). Остановился не просто так, а из-за технической неисправности. Почти два часа понадобилось железнодорожникам, чтобы отремонтировать поломку. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- Примерно в 10.56 по московскому времени из-за неисправности автомотрисы был задержан пассажирский поезд №142 сообщением Пермь - Симферополь. Общее время задержки пассажирского поезда составило 1 час 46 минут, - уточняют в Привжд.

К настоящему времени состав уже двинулся в дальнейший путь.

- Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода поезда в действующий график движения. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, - добавляют в пресс-службе транспортной организации.