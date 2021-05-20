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Общество20 мая 2021 16:24

За восемь дней волгоградцы собрали более 16 тысяч подписей за референдум о времени

В лидеры по проголосовавшим вышел Волжский
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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На сбор необходимого количества подписей (40 тысяч) осталось 10 дней. Фото из архива КП.

На сбор необходимого количества подписей (40 тысяч) осталось 10 дней. Фото из архива КП.

За 8 дней участники движения «Волгоградское время» собрали уже более 16 тысяч подписей в поддержку проведения в регионе еще одного референдума по времени. Если быть точнее, к 20 мая свое согласие письменно подтвердили уже 16357 волгоградцев. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили инициаторы референдума.

Напомним, противники московского времени, к жизни по которому Волгоградская область вернулась в декабре 2020-го, инициировали проведение в регионе еще одного референдума. Они уверены, что Волгоград и область должны жить в часовом поясе МСК+1 (UTC+4). Чтобы провести новый референдум, им надо собрать 40 тысяч подписей в срок до июня 2021 года.

- Сбор подписей планируется закончить 30 мая, чтобы у инициативной группы осталось время на подготовку документов для передачи их в Избирательную комиссию Волгоградской области (срок подачи документов до 4 июня), - уточняют общественники.

На сегодняшний день больше всего подписей собрали в Волжском. При этом инициаторы референдума отмечают, что в последние дни активность волгоградцев в этом вопросе снизилась.

- Признаем, что на пункты сбора подписей люди идут не охотно, хотя в Волгограде и Волжском их открыто уже более 20-ти. Больше всего подписей смогли собрать волонтеры, которые ходят с подписными листами по домам. Но это очень сложная работа. Поэтому обращаемся к волгоградцам с просьбой найти время и посетить ближайший к вам пункт сбора подписей, чтобы к назначенной дате собрать необходимое количество голосов, - обращаются активисты к местным жителям.

Постоянные пункты сбора подписей можно найти на интерактивной карте.

ВАЖНО

30 пунктов сбора подписей за референдум о времени работают в Волгограде, Волжском и области: адреса

В выходные откроют еще несколько точек в городах и поселках, где можно поддержать проведение референдума 2021 о времяисчислении в Волгоградской области (подробнее)