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Общество20 мая 2021 16:13

В Волгограде гостиницу Апельсин оштрафовали за нарушение антиковидных норм

Компания заплатит 100 тысяч рублей за отсутствие обеззараживателей воздуха
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Гостиницу оштрафовали на 100 тысяч.

Гостиницу оштрафовали на 100 тысяч.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде уже многие не особо соблюдают масочный режим и прочие антиковидные меры. Но Роспотребнадзор продолжает контролировать исполнение требований, а в суд поступают еще зимние дела. Практически каждый день предприниматели попадают на крупные штрафы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, на этот раз 100 тысяч рублей штрафа заплатят владельцы гостиницы Апельсин в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- Постановлением Центрального районного суда Волгограда ООО «Нефтехимэко-Сервис» было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

Речь идет о нарушениях, которые санитарные врачи обнаружили в ходе контрольной проверки еще в январе 2021 года в гостинице «Апельсин», расположенной на улице Чистоозерной, 2. Тогда сотрудники Роспотребнадзора не нашли в холлах, вестибюлях и столовой гостиницы оборудования для обеззараживания воздуха. Обществу выдали предписание на устранение нарушений и в феврале нагрянули с очередной проверкой. Но за месяц в гостинице ничего не изменилось. В апреле суд вынес решение, которое уже вступило в силу.