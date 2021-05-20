Экс-начальник волгоградской ж/д станции получил 7 лет колонии и многомиллионный штраф за «откаты»

Семь лет колонии строгого режима и огромный штраф в размере 3,3 миллиона рублей – такой суровый вердикт вынес суд бывшему начальнику железнодорожной станции Петров Вал Приволжской железной дороги. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Такой строгий приговор экс-начальнику станции вынесли за взяточничество. Его поймали на «откатах», которые ему платил местный коммерсант.

- Как установлено следствием и судом, бывший начальник железнодорожной станции Петров Вал регулярно получал деньги от директора коммерческой фирмы за ускорение и бесперебойный процесс подачи (уборки) вагонов с грузом на подъездные пути, арендуемые организацией. За период с марта 2016 года по апрель 2017 года он получил от бизнесмена в качестве взятки 670 тысяч рублей, -уточняют в ведомстве.

Следователи собрали достаточно улик, доказывающих его вину, и его признали виновным. Помимо заключения и штрафа, волгоградцу запретили в течение трех лет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.