В Волгограде и области проверят дома, где УК должны сделать ремонт

Ремонтировать подъезды должны каждые 3 - 5 лет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгоградской области начались глобальные проверки жилого фонда. Инспекторы Госжилнадзора уделят внимание тем домам, где в 2021 году УК должны сделать текущий ремонт. Проверки коснутся 120 управляющих компаний, большинство из которых работают в Волгограде. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной ГЖИ, сегодня специалисты обследовали дома в Краснооктябрьском и Центральном районах областного центра.

Во время проверки инспекторы в первую очередь смотрят на состояние входных групп и отмостки у дома, свежая ли краска на лавочках и в каком состоянии детская площадка. Особое внимание - плановому ремонту подъездов, в ходе которого обновляют побелку на потолках и краску на стенах и перилах, батареях и мусоропроводах, откосах и дверях, заделывают сколы на полу, ремонтируют двери и при необходимости меняют стекла в окнах. При этом срок этих работ для каждого дома должен быть указан в договоре управления.

- Планово-предупредительный ремонт подъездов должен проводиться раз в 3 или 5 лет - срок зависит от конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, - отмечают в госжилнадзоре. - Все недостатки, которые будут обнаружены в работе управляющих организаций, сотрудники ведомства возьмут на контроль и проведут повторные проверки по тем же адресам через несколько недель.

Если же окажется, что УК так и не приступила к ремонту, ей грозит наказание от крупного штрафа до исключения домов из реестра лицензий.