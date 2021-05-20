Сама вызвала «скорую»: под Волгоградом девушка ножом ранила своего отчима

Раненного на "скорой" доставили в Камышинскую ЦРБ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейная драма разыгралась накануне, 19 мая, в Камышине. В Центральную районную больницу госпитализировали 40-летнего мужчину. У него проникающее колюще-режущее ранение живота с повреждением кишечника. Травма носит криминальный характер, о чем медики сообщили в дежурную часть МВД. Полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя падчерица потерпевшего, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Девушка созналась в содеянном и объяснила, почему пошла на такой поступок. Камышанка рассказала, что с отчимом они живут в общежитии в разных комнатах. В среду они столкнулись в коридоре. Мужчина был пьян, а девушка сделала ему замечание, потому что он не ищет работу и злоупотребляет алкоголем. Отчим стал оскорблять падчерицу, которая забежала на общую кухню, схватила нож и стала ему угрожать. Но мужчина применил силу к девушке. Тогда она разозлилась и ударила его ножом в область живота, а после сама вызвала скорую помощь.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Девушке грозит до 10 лет тюрьмы.