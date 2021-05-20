Волгоградский маньяк отсидит 5 лет за попытку изнасилования девушки и пенсионерки

Маньяк будет отбывать срок в колонии строго режима Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде вынесли приговор маньяку, который пытался изнасиловать двух женщин. Причем удовлетворить свои потребности он хотел прямо на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе. Суд признал 31-летнего мужчину виновным в совершении двух эпизодов по статье «Покушение на изнасилование», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Ранним утром 31 июля 2020 года мужчина на улице Новодвинской догнал девушку, которая шла на остановку. Догнав потенциальную жертву, маньяк повалил ее на землю и попытался изнасиловать. Однако волгоградка отбилась от извращенца и убежала. Но спустя 30 минут практически в этом же месте мужчина напал на 72-летнюю пенсионерку. Но совершить преступление ему помешал прохожий. Он задержал преступника и вызвал полицию.

Ранее 31-летний волгоградец уже отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков. Суд за попытки изнасилования наказал рецидивиста лишением свободы сроком на 5 лет в колонии строго режима. Расследование уголовного дела проводил следственный отдел по Дзержинскому району СКР по области. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Дзержинского района.