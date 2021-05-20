Состояние тяжелое: в Волгограде девушку-водителя, которую ранило дерево, перевели в реанимацию

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде медики продолжают бороться за жизнь девушки, которую накануне во время движения на автомобиле ранила рухнувшая с дерева ветка. Пострадавшую перевели в Волгоградскую областную клиническую больницу №1. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения региона.

Напомним, происшествие произошло днем 19 мая. Девушка была за рулем учебной машины. У нее есть водительские права, но она получала дополнительные занятия с инструктором. Примерно в 15.00 на улице Череповецкой в Ворошиловском районе от ураганного ветра над проезжей частью с дерева отвалилась ветка. Она пробила лобовое стекло учебной «Daewoo Nexia». За рулем как раз находилась девушка, сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. Ветка травмировала водителю лицо.

Первую помощь пострадавшей оказали врачи «скорой», которая в этот момент также ехала по улице Череповецкой. Автоинструктор, находившийся на пассажирском сидении, практически не пострадал. А 23-летнюю волгоградку сначала госпитализировали в 25-ю больницу, но затем перевели в областную.