Парад авиации прошел в Камышине на юбилей Маресьева

В Камышине прошел авиапарад. Фото: АВО

В городе Камышине Волгоградской области сегодня, 20 мая, отмечают 105-летие знаменитого земляка Алексея Маресьева. С утра в городе прошел военный парад с участием авиации. На торжества на малую родину героя приехали губернатор Андрей Бочаров, ветераны и сын легендарного летчика Валерий Маресьев.

Юбилейные торжества начались с минуты молчания. Затем торжественным маршем прошли по улицам Камышина три тысячи человек - военные Камышинского гарнизона, кадеты и рота Почетного караула. А в финале над площадью пролетела военная авиация. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе региона, по улицам разлетелись 50 тысяч стилизованных листовок с фотографией Алексея Маресьева, которые сбросили с самолета. Еще 10 тысяч юбилейных листовок будут раздавать гостям праздника волонтеры на земле.

Вечером праздничные мероприятия пройдут в Камышине на набережной Волги. Там будет выставка военной техники, накормят солдатской кашей, а в финале концерта выступят «Голубые береты». Кульминацией юбилейных торжеств станет салют.