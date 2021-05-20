В Волжском на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика: школьник в больнице

За прошлые сутки в Волгоградской области в ДТП пострадали один ребенок и один взрослый Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходя на пешеходный переход, нужно быть предельно внимательным и осторожным. Потому что не все водители, к сожалению, притормаживают перед «зеброй». От этого в ДТП страдают люди, которые переходят дорогу. Накануне, 19 мая, в Волжском под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. В 14.55 га улице Сталинградской его сбила 43-летняя женщина-водитель на «Subaru Impreza».

- В результате ДТП мальчик доставлен в больницу, - добавили в региональном Главке МВД.

Еще одна авария с пострадавшим случилась в среду в Волгограде. В Красноармейском районе 45-летний водитель за рулем «Renault» ехал по улице Гремячинской со стороны Саушинской по направлению к Удмуртской. Он не уступил дорогу «Mitsubishi Lancer», который под управлением 33-летнего мужчины двигался по Удмуртской в сторону Николаевской. От удара с «Renault» японская иномарка влетела в дерево, в ней пострадала 31-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.