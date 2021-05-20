В Волгограде мужчина за избиение инспектора ДПС арматурой получил 4 года тюрьмы

Инцидент произошел в конце ноября на улице Ангарской. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде вынесли приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который прошлой осенью с арматурой напал на инспектора ДПС. Дзержинский районный суд признал Левона Оганесяна виновным. В результате применения насилия один из сотрудников ГИБДД получил травмы головы и других частей тела.

21 ноября прошлого года примерно в 14.30 двое дорожных полицейских ехали на служебном автомобиле по улице Ангарской. В потоке машин они заметили красный «BMW», который двигался во встречном направлении с опасным стилем вождения. Один из инспекторов жезлом указал водителю о необходимости остановиться, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Мужчина за рулем легковушки не отреагировал на требования полицейского. В образовавшейся пробке на дороге сотрудники ГИБДД настигли нарушителя правил движения. Увидев их, водитель вышел из авто и ударил одного полицейского несколько раз по голове и другим частям тела металлическим прутом. У него диагностировали сотрясения мозга, множественные ссадины и гематомы.

Преступник хотел напасть и на второго инспектора, но не успел. Полицейский нанес несколько выстрелов из табельного оружия по его ногам. Во время инцидента пришлось перекрыть движение по улице Ангарской.

- Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Дзержинскому району Волгограда Следственного управления СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Дзержинского района города, - добавили в региональной прокуратуре.

Левон Оганесян признал вину частично. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.