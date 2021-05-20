В Камышине на юбилей Маресьева запретят продавать алкоголь

Начнется праздник с возложения цветов к памятнику героя. Фото: администрация Камышина

20 мая 2021 года в городе Камышине Волгоградской области подготовили большую программу праздничных мероприятий в честь 105-летия легендарного земляка - летчика Алексея Маресьева. Утро начнется с торжественного марша военных и кадет у памятника Герою Советского Союза, а вечером праздничные гулянья пройдут на набережной Волги. На это время администрация города ввела «сухой закон». Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать на улице Набережной в границах улиц Гоголя, Давыдова и Пролетарской 20 мая 2021 с 17 до 22 часов.

Как сообщает «КП-Волгоград» еще один день без алкоголя ждет жителей Камышина, Волгограда и всех населенных пунктов Волгоградской области 22 мая 2021 года из-за последнего звонка. Во время «детского» праздника запрет на продажу алкоголя в розницу будет действовать во всех магазинах в течение всех суток. Исключением станут только заведения общепита.

Напомним, в программе праздничных мероприятий на юбилей Маресьева 20 мая 2021 в Камышине – выставка военной техники с 17 до 20 часов, показательные выступления десантников в 17.05, концерт и полевая кухня с солдатской кашей. В 20.30 начнется концерт легендарного ансамбля ВДВ «Голубые береты», который завершится залпами праздничного фейерверка. Начнется салют в Камышине 20 мая 2021 в 22.00.

Пропускать к месту проведения праздника будут через рамки, пьяных не пустят, как и с алкоголем.

- Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, имеющие при себе оружие самообороны, к местам проведения мероприятий допускаться не будут. Кроме того, запрещается пронос к местам проведения мероприятий алкогольных напитков, в том числе и пива, стеклянной тары, колющих и режущих предметов, - сообщили в МО МВД России «Камышинский».