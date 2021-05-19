«Метроэлектротранс» Волгограда оказался на грани банкротства

Фото администрации Волгограда.

Сегодня в гордуме Волгограда рассматривали вопрос, как спасти от банкротства основное транспортное предприятие города - МУП «Метроэлектротранс». Предприятие из-за пандемии оказалось на грани разорения. Выручка на минувший год упала на 26%, не досчитались в МУПе 280 миллионов рублей.

- Муниципальные транспортные предприятия являются планово-убыточными, - говорят в гордуме, - потому как тариф ниже рыночной стоимости.

А в 2020-м из-за пандемии ситуация на предприятии еще больше осложнилась.

- Потери в перевозках пассажиров составили 14,4 миллионов человек (-31%), выручка упала на 280 миллионов рублей (-26%), расходы снизились на 155 миллионов (-10%). По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год убытки «Метроэлектротранса» превысили 306 миллионов рублей рублей, - приводят цифры в гордуме. - Сегодня депутаты приняли решение, которое позволит МУП «Метроэлектротранс» в очередной раз воспользоваться более выгодными условиями кредитования – со снижением процентной ставки. Перекредитование, таким образом, даст возможность предприятию снизить финансовую нагрузку по обслуживанию займа и более эффективно использовать высвобождающиеся средства.