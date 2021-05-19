Сотруднице МСЭ грозит 10 лет колонии за «липовые» инвалидности для волгоградцев

Прокуратура Волгоградской облатси утвердила обвинительной заключение бывшей сотруднице бюро медико-социальной экспертизы №31 ФКУ ГБ МСЭ, которая за отдельную плату оформляла волгоградцам инвалидности. Как сообщают в прокуратуре, женщине грозит до 10 лет колонии.

На взяточницу вышли сотрудники регионального УФСБ, год назад вместе с коллегами из ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду ее задержали. Работала эта дама документоводом в бюро, и доступ к необходимым бланкам и документам у нее был. Схема была выстроена четко: она находила «клиентов», брала у них деньги и передавала их сотруднику ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда России» для дальнейших взяток руководителям этой организации. По такой схеме мошенники действовали с октября 2019-го по апрель 2020 года.

- Деньги предназначались за оформление и продление фиктивной инвалидности, сумма варьировалась от 70 до 210 тысяч рублей, - уточняют в прокуратуре. - 55 тысяч рублей женщина присвоила, сообщая псевдоинвалидам о необходимости передачи денег в большем объеме.

В ходе следствия было установлено 11 эпизодов, в которых обвиняемая выступала посредником, 10 эпизодов мошенничества и 2 эпизода - посредничество во взяточничестве в крупном размере. Сою вину она признала и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

- Дело направили в суд. В качестве максимального наказания ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет, - добавляют в ведомстве. - Уголовные дела в отношении 15 фигурантов (взяткополучатели, взяткодатели и посредники) находятся на стадии расследования, 9 уголовных дел в отношении взяткодателей - на рассмотрении в суде.