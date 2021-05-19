Молодому волгоградцу грозит пожизненное за наркотики

Парень специально приехал в Волгоград, чтобы распространять здесь наркотики. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Наркоманов и «закладчиков» в Волгоградской области полиция ловит почти ежедневно. Другое дело – выйти на крупного наркодилера. Одного из таких на днях поймали в Советском районе Волгограда. Ему всего 21 год, а ему уже грозит пожизненное заключение.

Молодого человека поймали с поличным, как раз когда он делал закладку в тайник. После задержания выяснилось, что парень не местный, они приехал в Волгоград именно с целью сбыта наркотиков. В Волгоградской области, по приезду, поселился в Камышине. Там арендовал квартиру. Когда в ней провели обыск, обнаружили просто огромное количество сильнодействующих наркотиков.

- В общей сложности из тайников в Советском и Дзержинском районах Волгограда, а также по месту проживания фигуранта полицейские изъяли почти полкилограмма наркотических средств. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое содержит N-метилэфедрон и МДМА (экстази), - сообщают в ГУ МВД по региону.

Также в квартире сбытчика нашли весы и упаковочный материал. На молодого человека уже завели уголовное дело и взяли под стражу.

- Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - уточняют в региональном Главке.