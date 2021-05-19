В Волгограде построят уникальный реабилитационный центр

Проект нового центра уже готов. Фото администрации Волгограда.

На территории больницы №7 в Волгограде построят современный реабилитационный центр. Об этом сегодня заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, когда нагрянул в медучреждение с внеплановой проверкой.

Место под строительство уже определили – центр возведут на площадке у роддома. Более того, уже разработан проект и сейчас он проходит государственную экспертизу.

- Это будет новое двухэтажное здание. Центр будет рассчитан на 100 посещений в день, - уточняют «КП-Волгоград» в облздраве. - Здесь будут созданы уникальные возможности для восстановления больных.

Уникальным станет 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн, внутри чаши которого и по бортам смонтируют системы для аэро- и гидромассажа.

Здесь появится уникальный 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн. Фото администрации ВО.

Предусмотрены в центре и залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажерный зал, душевые, гардеробные и санузлы. Смонтируют и два лифта для маломобильных групп населения.