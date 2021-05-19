Районный отдел МВД в Волгоградской области впервые возглавила женщина

Оксана Скибина-Комиссарова начинала службу в полиции дознавателем. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В отделе МВД России по Светлоярскому району назначили нового руководителя. Им стала полковник юстиции Оксана Скибина-Комиссарова. Сегодня, 19 мая, начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко представил личному составу районного отдела руководителя.

43-летняя Оксана Скибина-Комиссарова в МВД работает с 1994 года. Окончив Волгоградский юридический институт, она начала службу дознавателем, а затем на различных должностях, в том числе руководящих, работала в следственных подразделениях, сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. В 2017 завершила обучение в Академии управления МВД, имеет ведомственные награды.

Представляя личному составу Светлоярского района отдела нового руководителя, Александр Кравченко отметил, что впервые в истории волгоградской полиции районный орган внутренних дел возглавила представительница женского пола. Всего около трети от общего числа сотрудников МВД в области составляют женщины.

Добавим, бывший начальник отдела МВД России по Светлоярскому району полковник полиции Алексей Кульченко работает на должности заместителя начальника УМВД России по Архангельской области – начальника полиции.