Под Волгоградом судят душителя: 42-летний мужчина убил 17-летнюю возлюбленную

Волгоградские следователи собрали достаточно доказательств вины 42-летнего душителя, который из-за ревности цинично убил 17-летнюю возлюбленную. Уголовное дело передали в суд Михайловки, где и произошло преступление. Напомним, это случилось в августе прошлого года: тело погибшей девушки нашли недалеко от лесополосы. Отыскать преступника было непросто, но опытные сыщики не только вышли на след главного подозреваемого, но и нашли единственную свидетельницу и сообщницу убийства.

Известно, что взрослый ухажер встречался с девушкой, но та впоследствии отказалась с ним видеться. Он похитил ее и угрозами уговаривал вернуться, но школьница отказалась. Преступник испугался, что та заявит на него в полицию, и придумал другой план.

- Для реализации задуманного он привлек её 16-летнюю подругу, которую не просто настроил против жертвы, но и вселил в неё чувство ненависти к потерпевшей. Обманом они заманили девочку в арендованную квартиру, отобрали у неё мобильный телефон, а затем вывезли в лесополосу, где задушили ремнем, - рассказали «КП-Волгоград» жуткие подробности трагедии в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

После этого подруга-предательница даже инсценировала переписку с убитой и выдала следствию версию, что та уехала в другой регион к бабушке. Но ее обман вскрылся.

- У обвиняемого следователи обнаружили и изъяли самозарядный нарезной охотничий карабин, в который были внесены конструктивные изменения, позволяющие производить выстрелы при сложенном прикладе, - добавили в следкоме.

В скором времени преступник ответит по закону за убийство девочки.