В Волгограде ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»

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Если вы счастливый обладатель автомобиля, выпущенного в 90-е годы прошлого века, то у вас есть отличная возможность привести в порядок свою «ласточку» на автомойке абсолютно бесплатно. Такую акцию устраивает в Волгограде телеканал ТНТ накануне премьеры второго сезона драмеди «Мир! Дружба! Жвачка».

- 24 мая в эфир возвращается главный сериал о российских 90-х годах. И в качестве подарка всем водителям, которые до сих пор верны автопрому эпохи девяностых, устраиваем такую акцию, - поясняют на ТНТ.

Акция единоразовая, так что бесплатно в Волгограде будут мыть «раритеты» только один день - 24 апреля. И только на одной автомойке – «Акватория» по адресу ул. Маршала Рокоссовского, 1т.

При этом в пресс-службе акцентируют внимание на том, что количество желающих будет ограничено, так что лучше предварительно записаться на мойку по телефону - 8-937-750-99-00.

Напомним, что сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказывает о подростках, которые растут в лихие 90-е. О бандах, о валютной реформе. А во втором сезоне - о финансовых пирамидах и проблемах у четырех друзей после ареста Мавроди. В сериале главные роли сыграли Валентина Ляпина, Егор Губарев, Юра Борисов и актер из Волгограда Никита Павленко.