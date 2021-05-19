«Отдыхал у моря, а зарплату начисляли»: в Волгограде судят экс-главу теруправления Росимущества

Юрий Ефимов отправился на скамью подсудимых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший глава волгоградского управления Росимущества Юрий Ефимов отправился на скамью подсудимых. Ему вменяют сразу три статьи: «посредничество во взяточничестве», «мошенничество» и «служебный полог». Как сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, расследование дела уже завершили и передали материалы в суд.

Напомним, Юрия Ефимова задержали в один день с его коллегой и другом – начальником областного управления службы судебных приставов Владимиром Евстигнеевым. Их поймали на махинациях и взятках. А все из-за того, что Евстигнеев очень захотел себе элитную иномарку, которую арестовали за долги и выставили на продажу. Купить он решил машину через подставное лицо. При этом он еще и комиссионный сбор (7% от стоимости автомобиля) решил не платить.

- Решив сэкономить деньги, он потребовал, чтобы комиссию (а это порядка 160 тысяч рублей) заплатил директор фирмы, которая в рамках госконтракта занималась реализацией арестованного имущества. Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель теруправления Росимущества. Взамен начальники пообещали коммерсанту покровительство и не штрафовать его в случаи нарушений, - напоминают в региональном СУ СК.

Но махинаторов вскрыли сотрудники областного УФСБ вместе с коллегами из Главка. А в ходе следствия вскрылись и другие «махинации» Ефимова.

- Так, в июне 2020-го руководитель отправился на отдых в Кисловодск, при этом он по документам продолжал получат зарплату. Более того, из бухгалтерии управления ему оплачивали аренду иномарки под предлогом использования её в служебных целях, - уточняют в ведомстве.

И добавляют, что материалы в отношении Евстигнеева выделено в отдельное производство. Он уже приступил к ознакомлению с уголовным делом.