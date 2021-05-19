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Общество19 мая 2021 15:44

Волгоградские девятиклассники пишут контрольные работы вместо госэкзамена

ОГЭ по предметам по выбору в этом году был отменен
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Выпускники девятых классов начали писать контрольные работы по предметам по выбору

Выпускники девятых классов начали писать контрольные работы по предметам по выбору

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторая половина мая и начало июня – горячая пора для школьников, которые заканчивают 9-й или 11-й классы. Совсем скоро начнутся экзамены. Однако девятиклассники напишут основной государственный экзамен только по русскому языку и математике. А предметы по выбору они будут сдавать в формате контрольных работ в своих школах. Накануне, 18 мая, выпускники девятых классов в Волгоградской области уже написали биологию, литературу, информатику, сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики. На биологию было отведено 3 часа, литературу – 3 часа 55 минут, информатику – 2 часа 30 минут.

Сегодня, 19 мая, девятиклассники написали контрольную работу по физике и истории, 20 мая их ждут испытания по обществознанию и химии, а 21 мая – по географии и иностранным языкам.

- Ребята с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут принимать участие в контрольных работах по своему желанию. Результат не будет являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако он может быть использован при зачислении в профильные классы, - добавили в облкомобразования.

Отметим, в этом году в Волгоградской области 22 тысячи выпускников девятых классов. Основной государственный экзамен по русскому языку они будут сдавать 24 и 25 мая, а по математике – 27 и 28 мая.