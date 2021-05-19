"Мечтал вернуть СССР": в Волгограде под суд отдали главу экстремистской организации

Волгоградец не просто местал восстановить Советский Союз, он напрочь отрицал РФ. А это уже экстремизм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде будут судить 52-летнего мужчину, который мечтал вернуться в Советский Союз. Но срок ему грозит не за «мечту», а за то, что он напрочь отрицал факт существования Российской Федерации. Более того, он призывал и других к противодействию органам всех уровней власти в России. Так что попал под статью «организация деятельности экстремистской организации». Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, волгоградцу уже предъявили обвинение.

Как установили следователи, у волгоградца, жившего идеями СССР, имелись и два сообщника. Вместе они вовлекали в свою запрещенную в РФ организацию других людей. Пропагандировали они свои идеи и в интернете, и при личных встречах. Даже рассылали запрещенные материалы.

Задержали этих «советских товарищей» в ноябре прошлого года. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники областных управлений МВД и ФСБ России.

- Задержаны были три организатора, а впоследствии установлены еще четыре её активных участника. У всех по местам их жительства провели обыски, была изъята экстремистская литература, печати запрещенной организации, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности общественного объединения. Были даже бланки, подписывая которые люди отказывались от гражданства Российской Федерации, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

Данный 52-летний волгоградец полностью признал свою вину и заключил с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с чем его дело выделили в отдельное производство.

- В ближайшее время дело направят в прокуратуру. Расследование в отношении остальных организаторов и участников экстремистской организации продолжается, - добавляют в ведомстве.