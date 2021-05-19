Экс-мэра Котово оштрафовали за грубую правку в контракт по госпрограмме

20 тысяч рублей заплатит экс-мэр Котово за существенное изменение условий госконтракта. Как установила проверка прокуратуры, бывший чиновник участвовал в подготовке документов для реализации программы «Чистая вода» до конца 2019 года. Соответствующий договор муниципалитет заключил с коммерческой организацией.

- Однако впоследствии между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение, которым изменены существенные условия контракта – срок исполнения работ пролонгирован до 31.12.2020, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Экс-глава администрации грубо нарушил порядок изменения контракта. После проверки прокуратуры Комитет финансов Волгоградской области определил размер штрафа.