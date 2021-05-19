Штраф в 100 тысяч: «Ротор» наказали за задержку матча с «Рубином»

Фото: СК "Ротор"

На текущей неделе состоятся сразу 2 заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Одно уже позади. И по его итогам «Ротор» получил штраф в 100 тысяч рублей за матч в Казани с «Рубином» в 30-м туре Российской премьер-лиги, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС. По вине волгоградского клуба эта встреча была задержана на несколько минут. Команда не выходила некоторое время из раздевалки, не зная, как реагировать на перенос времени начала матча между «Уфой» и «Арсеналом». За это сине-голубые раскошелятся на 50 тысяч рублей.

Также на 50 тысяч «Ротор» оштрафовали за нарушения его болельщиков. Они массово не использовали маски для нераспространения коронавируса. За такое же нарушение казанских поклонников футбола штраф в 50 тысяч рублей получил и «Рубин».

Добавим, в четверг, 20 мая, состоится еще одно заседание КДК РФС, оно пройдет в формате видеосвязи. На нем будут рассматривать письмо «Ротора», в котором он попросил рассмотреть законность переноса матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» с запланированного времени на 2 часа. В заседании примут участие представители РПЛ и волгоградского клуба, а также делегат уфимского матча.