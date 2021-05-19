В Волгограде у спортшколы по волейболу появился Парк чемпионов

Парк чемпионов заложили у нового здания спортшколы по волейболу. Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде увеличилось число парков. Еще одна зеленая территория появилась на улице Ткачева в Центральном районе города у спортивной школы по волейболу. Пространство получило название Парк чемпионов, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Сегодня, 19 мая, в закладке зеленой территории приняли участие известные волгоградские спортсмены – олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде, бронзовый призер Олимпиады по художественной гимнастике Ольга Чистякова и 10-кратный чемпион мира по тхэквондо Иван Селезнев.

Титулованные спортсмены, чтобы отдать дань уважения своим тренерам, посадили в их честь именные деревья. Перед зданием спортшколы по волейболу были высажены 24 растения – ели и катальпы. В этом приняли участие также глава Волгограда Виталий Лихачев и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

В спортзале есть весь необходимый инвентарь. Фото: Администрация Волгограда.

Отметим, строительство здания спортивной школы по волейболу в Волгограде завершилось. Его возводили в рамках муниципально-частного партнерства. В ближайшее время инвестор введет объект в эксплуатацию и передаст на баланс города. Комплекс будет рассчитан на 400 человек, он включает в себя спортивный зал со всем необходимым инвентарем, раздевалки, душевые, тренерские комнаты и другие помещения. Рядом со зданием спортшколы строится детский центр развития и творчества, который в последствии смогут посещать 300 юных волгоградцев.