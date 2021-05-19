Банда подростков во главе с 19-летним волгоградцем идут под суд за попытку грабежа

Трое несовершеннолетних и их 19-летний главарь из Волгограда идут под суд за попытку грабежа: 15 октября банда попыталась вынести из припаркованной на улице Пражской иномарки запчасти, музыкальный усилитель и акустическую систему, но им помешали.

- Во время совершения преступления их заметил прохожий, который пресек противоправные действия - молодые люди были вынуждены бросить не только похищенное, но и автомобиль «ВАЗ», на котором приехали, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель СО по Центральному району Следственного управления СКР по области Владимира Сурова.

Подозреваемых поймали, завели уголовное дело. Руководитель компании попал под еще одну статью - вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. В скором времени они престанут перед судом.