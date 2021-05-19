Кастет, дубинка, нож: на волгоградца могут завести дело за хранение оружия

Мужчине грозит срок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

43-летний житель Волгограда может стать фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное хранение оружия»: в его машине нашли кастет, резиновую дубинку и нож. Это случилось в ночь с 18 на 19 мая в Тракторозаводском районе во время остановки автомобиля инспекторами ГИБДД. Полицейские обнаружили опасные предметы и направили их экспертам-криминалистам.

- Исследование, проведенное специалистами Экспертно-криминалистического центра, показало, что кастет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дело еще не возбудили, но не исключено, что это произойдет. За опасный кастет волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы.