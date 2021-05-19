В Волжском наполовину готов футбольный манеж мини-Лужников

Фото: Комитет строительства Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается строительство спортивно-досугового центра. Он появится на территории стадиона имени Логинова в Волжском. Сейчас на объекте возводят крытый футбольный манеж. Его общестроительная готовность оценивается в 55%, сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете строительства.

Работы по возведению футбольного манежа начались в октябре прошлого года в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Подрядчик завершил устройство фундаментов и металлического каркаса объекта. Сейчас ведутся работы по монтажу стеновых панелей. Футбольный манеж должны ввести в эксплуатацию в августе 2022 года. Он станет частью спортивно-досугового кластера в Волжском по принципу московских «Лужников». В январе губернатор Андрей Бочаров поручил до конца года разработать план развития территории, на которой можно будет не только заниматься спортом, но и проводить время всей семьей.